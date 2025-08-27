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El traslado de niños menores de 10 años en moto, está prohibido, dijo el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Esto en un conjunto de acciones que se están haciendo para evitar accidentes de tránsito.

Dijo el INTT que los traslados en moto, única y exclusivamente tiene que hacerse solo con dos personas. Como ambas personas deben portar el casco certificado y ropa adecuada para desplazarse en moto.

“Prohibido el traslado de niños y niñas menores de 10 años en motos. Además, la ley establece que solo pueden viajar dos personas en una motocicleta; el conductor y un acompañante. También se establecen otras restricciones para la circulación de motocicletas”, dijo el INTT.

Traslado de niños menores de 10 años en moto y las otras restricciones

– Uso obligatorio del casco

– Limitación de pasajeros

– Prohibición de maniobras peligrosas

– Condiciones del vehículo

Es importante recordar que el incumplimiento de estas normas puede acarrear sanciones administrativas, como multas, y en casos graves, incluso consecuencias legales.

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