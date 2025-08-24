Compartir

Los traslados de Chichiriviche a los cayos de Morrocoy tienen precios aproximados que van desde los 40 dólares hasta los 130 dólares. Estos pueden variar según la zona de embarque dijeron los lancheros.

De igual modo, el traslado se hace con un mínimo de ocho personas y un máximo de 10 personas. Los cayos más buscados son de Cayo Sal en adelante, comentaron los operadores de turismo de la zona.

Traslados de Chichiriviche a los cayos de Morrocoy, Precios aproximados para 2025 (por lancha completa):

Cayo Sal: $50 USD

Cayo Peraza: $50 – $60 USD

Punta Varadero: $70 USD

Cayo Sombrero: $120 – $120 USD

Cayo Pescadores: $130 USD

Lo que dijeron los lancheros

El monto se reparte entre las personas que vayan a hacer el viaje, el traslado es a la tasa del día del Banco Central de Venezuela. Estos precios están sujetos a cambios debido a las temporadas.

Las tarifas están sujetas a actualizaciones, comentaron los operadores turísticos. Fijar la hora de retorno con el lanchero. En la actualidad hay muchos operadores de turismo que incluyen el traslado.

