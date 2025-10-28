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Tren de carga chocó contra un bus en Perú y dejó varios lesionados (VIDEO)

By Redacción Carabobo
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Tren de carga chocó contra un bus en Perú
Foto: El Comercio.

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Redacción Carabobo
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Un tren de carga chocó contra un autobús y dejó varias personas lesionadas, el hecho ocurrió en Lima, Perú. A pesar que había policías cuidando la vía férrea un autobús estaba en las vías del ferrocarril y fue impactado.

El tren de carga Trasandino acostumbra a pasar a diario por el lugar por el cual hay que mantener las vías despejadas. Pero hoy en un descuido del conductor del autobús el tren se encontró en la vía al transporte.

 

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Tren de carga chocó contra un bus en Perú

El sector conocido como El Agustino es conocido precisamente por el tren que atraviesa la zona. Varios vehículos particulares se vieron afectados por el impacto, al sitio llegaron ambulancias como paramédicos a atender la situación.

Se pudo conocer que este choque congestionó mucho más las vías de esta zona de la capital hoy martes.

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