Un total de tres accidentes de tránsito en las autopistas de Carabobo reportaron ayer domingo 10 de agosto de 2025. Estos se suman a los tres más ocurridos en sábado en distintos puntos de la entidad con motos.

Equipos de Operaciones Viales y cuerpos de seguridad atendieron hecho vial registrado aproximadamente a las 11 de la mañana de este domingo; a la altura del km 124 de la ARC, sentido Caracas-Valencia.

Donde se informó del volcamiento de vehículo particular hacia lateral derecho y áreas verdes de la vía, sin lesionados, con daños materiales al patrimonio público, la información la suministró Invialca en sus redes sociales.

El segundo hecho fue registrado la mañana de este domingo en el kilómetro 13 de la Variante Yagua, sentido San Diego. Donde se informó de la colisión por alcance entre dos vehículos livianos, sin lesionados.

En atención de este hecho vial fue desplegado un dispositivo de seguridad y cierre parcial para el desarrollo de las maniobras para la movilización de los vehículos. Además de mitigación de riesgos, despeje y reapertura de la vía.

El otro hecho vial registrado a la altura del kilómetro 162 de la Autopista del Este, sentido San Blas. Se informó de un derrape de una camioneta pick up hacia lateral derecho y área verde de la vía; sobre el canal de aguas pluviales, sin lesionados ni daños al patrimonio público.

Hacemos un llamado a los conductores a cumplir con las normas impuestas por el INTT. Mantener una velocidad moderada, conservar un solo canal en las autopistas y avenidas y cumplir con el semáforo.

