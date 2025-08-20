Compartir

Tres accidentes de tránsito se reportaron en las vías de Carabobo ayer 19 de agosto de 2025. Todos atendidos por el equipo de operaciones viales del Instituto de Vialidad del estado Carabobo (Invialca).

Se reportó un hecho vial a la altura del kilómetro 167 de la Autopista del Este, donde ocurrió un derrape y posterior colisión contra objeto fijo – árbol en el lateral de la vía. Con saldo de una persona lesionada, atendida en el sitio y posteriormente trasladada a centro de salud.

También se reportó un accidente en el kilómetro 124 de la ARC sentido Valencia-Maracay, colisión múltiple que involucró a tres vehículos. Con saldo de dos personas lesionadas leves, atendidas en el sitio y trasladadas a centro de salud para evaluación.

De inmediato fue desplegado un dispositivo de seguridad y cierre parcial para la atención pre hospitalaria y traslado de los lesionados. Además de movilización de los vehículos, mitigación de riesgos por derrame de hidrocarburos, limpieza y reapertura de la vía.

Invialca atendió un hecho vial registrado en el kilómetro 146 de la ARC sentido Valencia, derrape y posterior colisión por alcance de vehículo rústico contra vehículo particular. Tras pérdida de neumático trasero.

Quedando este en isla central de la vía, saldo de una persona lesionada leve, quien recibió atención pre hospitalaria en el sitio por personal paramédico de Invialca. Se hace el llamado para conducir con mucho cuidado bajo las normas impuestas por el INTT.

