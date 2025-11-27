Compartir

Tres adolescente son acusados de matar a un hombre en situación de calle, para robarle una máscara de esqueleto, en Chicago, EEUU.

Presuntamente entre los tres adolescentes, se encuentra uno de nacionalidad venezolana de 16 años, acusado como adulto de homicidio en primer grado y acción de turba. Asimismo, otro joven de 14 años enfrenta cargos por homicidio grave, mientras que, el tercer involucrado enfrenta cargos por robo a mano armada.

Tras comparecer ante un tribunal, el juez ordenó que solo el adolescente de nacionalidad venezolana debía permanecer privado de libertad, mientras avanza el juicio. Asimismo, señaló, que representaría una amenaza real y presente para la comunidad.

Tres adolescentes acusados de asesinato en Chicago

El hecho violento ocurrió el pasado fin de semana. La víctima, que tenía 49 años, recibió la puñalada mortal por la espalda en South Wabash, donde murió en horas de la madrugada.

Los adolescentes tenían la intención de robar una máscara de esqueleto que tenía el hombre. Uno de ellos lo golpeó con una varilla de metal por la espalda y cuando cayó al suelo, el nacido en Venezuela de 16 años lo pateó y apuñaló, momento en el cual, el tercer involucrado tomó la máscara de esqueleto y se marcharon.

«Esta es la definición de un asesinato violento y aleatorio de un hombre que no hace nada más que ocuparse de sus propios asuntos y tratar de sobrevivir en estas calles», le dijo el fiscal adjunto del estado, Todd Kleist, al juez.

La policía logró detener a los adolescentes en tan solo 12 horas gracias a las cámaras de seguridad, reseñó CBS News.