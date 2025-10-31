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Tres ciudadanos detenidos por presunta extorsión en Aragua

By Lucciano Battiston
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Tres ciudadanos detenidos por presunta extorsión en Aragua

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Lucciano Battiston
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Fueron detenidos tres ciudadanos por presunta extorsión por funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana adscritos a la División Contra Secuestro y Extorsión del estado Aragua

Tras una denuncia realizada ante ese despacho, se conformó una comisión policial la cual activó una entrega vigilada que culminó con la captura de este Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada.

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Los sujetos en cuestión le exigían 1.000 dólares americanos bajo amenaza de atentar contra la integridad de la víctima.

Durante el procedimiento, que se desarrolló en la av. Aragua frente al Parque Metropolitano en el municipio Girardot de la entidad, se logró la incautación de elementos interés criminalístico.

Detenidos por presunta extorsión en Aragua

La PNBDAET informó en sus redes sociales que este grupo de detenidos por presunta extorsión, había presuntamente despojado a la víctima de 50 mil dólares aproximadamente bajo amenaza de muerte en Aragua.

El caso pasó a orden del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y accionar de manera legal tal como lo establece la normativa vigente del país.

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