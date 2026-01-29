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En la final de la LVBP quedaron lesionadas tres damas y una menor de edad tras recibir pelotazos en el área del estadio donde se encontraban. En el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel solicitan que la malla protectora ubicada en los laterales sea ampliada.

Paramédicos como personal de Protección Civil enseguida prestaron los primeros auxilios a las féminas que estaban en el estadio la noche del martes 27 de enero. Una de las mujeres fue Dunia Quintero de 57 años.

Quintero presentó traumatismo leve y edema en la región temporal derecha. Mientras que una joven de 22 años identificada como Crisbel Núñez presentó sangramiento en la nariz y traumatismo tras el pelotazo recibido.

Tres damas y una menor lesionadas en la final de la LVBP

“Génesis Pineda (20) presentó traumatismo en el antebrazo izquierdo. Y una niña de 6 años presentó traumatismo en el miembro inferior derecho”; dijo el diario El Vistazo del oriente del país.

En la mayoría de los estadios la fanaticada espera que la malla de seguridad sea ampliada unos metros más para evitar los violentos pelotazos.

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