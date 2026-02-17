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Tres detenidos en Aragua por maltrato severo a menores de edad. Funcionarios de la División de Investigación Penal de la PNB realizaron un procedimiento en Cagua, municipio Sucre dejando a tres personas detenidas.

Los delitos cometidos por las personas son tortura y maltrato físico a menores de edad. Estos están señalados de maltratar a los niños con cables y otros objetos dentro del hogar. Dijo el periodista Román Camacho en sus redes sociales.

Tres detenidos en Aragua

Los detenidos son: Stefhanie Rivas, quien es madre de los menores de edad. Además de Víctor Reyes quien es el padre de los pequeños. Como Crisbel Rivas, quien es tía de los menores de edad.

Los vecinos en vista de conocerse el maltrato a los menores decidieron formalizar la denuncia ante las autoridades. Luego de la denuncia se desplegó un operativo para detener a las tres personas.

Explicó Camacho que a los menores se le realizó exámenes médico legales, confirmando lesiones graves. Como heridas y cortes en el rostro de los niños producto de los maltratos. Delito tipificado como maltrato infantil además de trato cruel.

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Los niños estarán en resguardo de familiares allegados contando con medidas de protección especial. Las tres personas permanecen privadas de libertad, como estando a la orden del Ministerio Público.

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