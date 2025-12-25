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Tres detenidos en Carabobo, en distintas zonas, uno de ellos por porte ilícito de arma, uno con un facsímil y otro con presunta droga. Los tres sujetos quedaron a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo, adscritos al Cuadrante de Paz CPEC-10-11-12, lograron la aprehensión de un ciudadano. Por el presunto delito de porte ilícito de arma de fuego.

Durante labores de patrullaje preventivo en la calle principal del sector Los Cortijos, se efectuó la detención de un sujeto de 33 años. A quién se le incautó un arma de fuego tipo pistola calibre .22, marca Beretta, modelo 950 Jetfire, con seriales devastados y sin municiones.

Tres detenidos en Carabobo

Funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo, adscritos al Cuadrante de Paz C-4, lograron la aprehensión de un ciudadano en flagrancia por el presunto delito de hurto. Alias Raqueta estaba sustrayendo una bomba de agua en El Roble en Los Guayos.

Al llegar al sitio, los efectivos visualizaron al individuo con un objeto coincidente con la descripción aportada por la víctima. Durante la inspección corporal, se le incautó un arma de fuego tipo revólver (facsímil) sin seriales ni marcas visibles.

El detenido fue identificado con los apellidos Pacheco Flores, de 23 años, residenciado en el mismo sector, dijo la Policía de Carabobo. Se le incautó una bomba de agua color amarillo, marca Chesterwood. Además de un arma de fuego tipo revólver (facsímil), color gris, sin seriales.

Detenido con presunta droga

Policía del Estado Carabobo, adscritos al Cuadrante de Paz C-02. Lograron la aprehensión de un ciudadano por presunta posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Durante labores de patrullaje preventivo en la Urbanización Tacarigua 4 en Los Guayos, los efectivos detectaron a un individuo en actitud sospechosa.

Tras realizarle una inspección corporal conforme al marco legal, se le incautaron 34 envoltorios de presunta cocaína, con un peso aproximado de 33 gramos. Ocultos en su vestimenta. También se le retuvo un teléfono celular, presuntamente vinculado a la actividad delictiva.

El detenido quedó registrado con los apellidos Parra Rodríguez, de 26 años, residenciado en el mismo sector. Evidencias incautadas: 34 envoltorios de presunta cocaína, un teléfono celular marca Samsung, color negro.

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