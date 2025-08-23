Compartir

Funcionarios de la Policía del estado Carabobo (Policarabobo), lograron la aprehensión de tres ciudadanos presuntamente vinculados al microtráfico de sustancias psicotrópicas en Mariara.

De acuerdo a la minuta compartida por Policarabobo, efectivos incautaron en el Barrio La Guaricha: 129 dosis de presunto crack incautadas a un sujeto, y 25 dosis de presunta marihuana localizadas en la blusa de una fémina; y en el sector Las Vueltas, 52 gramos de presunta cocaína incautados a otro individuo en actitud sospechosa.

Detenidos en Mariara

Transcendió que las detenciones se efectuaron en procedimientos de patrullaje inteligente.

Todos los casos fueron notificados al Ministerio Público para las diligencias legales correspondientes.

