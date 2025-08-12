lunes, agosto 11, 2025
Tres detenidos por tala y aprovechamiento ilegal de árboles

Durante un operativo realizado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se logró la detención de tres sujetos  por tala y aprovechamiento ilegal de árboles en el estado Cojedes.

La captura de los antisociales ocurrió luego de que los efectivos fueron alertados sobre una situación irregular en la finca Mi Querencia, ubicada en Las Vegas, sector La Flecha  del municipio Rómulo Gallegos.

Una vez los uniformados adscritos a la División de Inteligencia Estratégica acudieron al lugar,  tres sujetos fueron sorprendidos en flagrancia realizando labores ilegales de aprovechamiento de especies forestales.

Los aprehendidos  estaban ejecutando trabajos de aserrío con una motosierra para el acarreo de madera.

Como consecuencia, fueron detenidos y quedaron  a orden del Ministerio Público del estado Cojedes por encontrarse incursos en el presunto delito de corte y aprovechamiento ilegal de especies maderables, delito tipificado en la Ley Orgánica del Ambiente.

