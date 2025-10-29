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Tres hombres, presuntos antisociales peligrosos dedicados al robo de teléfonos fueron detenidos por comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en Guacara, Carabobo.

Según lo informado por las autoridades, el hecho ocurrió durante un procedimiento realizado por la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Mariara, del Cicpc, en los sectores La Libertad y Centro, parroquia y municipio Guacara, estado Carabobo.

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Los detenidos fueron identificados como Yohandri Rafael Rodríguez Rodríguez (33), Abdias Moisés Mendoza Sirit (38) y Carlos Armando Mago Sanoja (46).

El director del Cicpc Douglas Rico, informó a través de su cuenta Instagram que “Tras un minucioso trabajo de investigación, se determinó que estos antisociales mantenían en zozobra a los habitantes del municipio Guacara” por lo que puntualizó el modus operandi de los mismos de la siguiente manera:

“Yohandri se encargaba de interceptar a sus víctimas a bordo de una moto y portando un facsímil de arma de fuego las amenazaba de muerte, para luego entregarlos a Abdias y Carlos para comercializarlos y obtener beneficios económicos, en detrimento del patrimonio de sus víctimas.” dijo Rico.

Hombres detenidos por el CICPC en Carabobo

En el operativo los funcionarios lograron incautar un facsímil de arma de fuego, tipo pistola, dos teléfonos solicitados, además de un bolso, un teléfono, una laptop, prendas de vestir, una cartera y una moto marca Kadi, modelo KD 150.

Finalmente, el caso quedó a disposición de la Fiscalía 34° del Ministerio Público del estado Carabobo.

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