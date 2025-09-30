Mediante un exhaustivo trabajo de investigación, detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la Delegación Municipal El Sombrero capturaron a tres jóvenes, como responsables del homicidio y robo de Rafael Antonio González Arévalo (52).
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Los tres jovenes detenidos fueron identificados como Samuel Isaías Naranjo Páez (19), José Luis Jaramillo Berroyeta (19) y Darwin Eduardo Pino Canelón (18), detenidos en el sector Tiguigue, parroquia Ortiz, municipio Ortiz, estado Guárico.
Las investigaciones de campo y experticias técnico científicas revelaron que el hecho ocurrió en la madrugada del 4 de septiembre en la carretera nacional El Sombrero – Dos Caminos, cuando los criminales ingresaron a una finca con la intención de robar. La víctima, quien era el encargado del lugar, opuso resistencia al asalto. En el forcejeo, los tres jovenes atacantes lo sometieron y lo asesinaron con un mecate atado al cuello, para luego simular un suicidio.
Luego de cometer el crimen, los delincuentes sustrajeron varios objetos de valor de la propiedad y huyeron. Los jóvenes están a la orden de la Fiscalía 21ª del Ministerio Público de la circunscripción judicial penal.
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