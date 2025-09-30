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Mediante un exhaustivo trabajo de investigación, detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la Delegación Municipal El Sombrero capturaron a tres jóvenes, como responsables del homicidio y robo de Rafael Antonio González Arévalo (52).

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