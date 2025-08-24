Compartir

Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas, entre ellas una niña de 9 años de edad, tras una violenta colisión frontal ocurrida la tarde de este viernes 22 de agosto en la carretera que conecta el sector Clarines con Boca de Uchire, en el estado Anzoátegui.

Las víctimas fatales, quienes se trasladaban en un vehículo Chery Orinoco color negro, fueron identificadas como Williams José Lozano Agudelo (40) la funcionaria del Sebin, Jhuliatny Nazareth Carmona Argote (30) y la estudiante Estefani Josefina Abad Peche (19). En el impacto también pereció una mascota (un cachorro Golden Retriever) que viajaba con ellos.

Tres muertos dejó colisión frontal en la vía Clarines-Uchire

El reporte oficial indica que el accidente ocurrió en el sector Caracuey. Presuntamente, el conductor del Orinoco perdió el control del volante debido al pavimento húmedo por las recientes lluvias, lo que provocó que invadiera el canal contrario e impactara de frente contra un camión Ford F-350.

En el camión de carga viajaban las tres personas que resultaron lesionadas. Fueron identificadas como el chofer Jhosbel Argenis Seco Añez (25), Leidys del Valle (30) y una menor (09) quienes fueron atendidos y trasladados a un centro de salud.

Autoridades de tránsito se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del accidente e iniciar las investigaciones correspondientes. Los cuerpos serán trasladados al sede del Senamecf en Barcelona.

