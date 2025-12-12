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En un operativo, efectuado por los funcionarios de la Policía de Carabobo, se logró desarticular una banda delictiva conocida como “Los Dealer de Panecito” en Güigüe.

El procedimiento se realizó en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, cuando los efectivos de la Brigada Motorizada, avistaron a tres integrantes de esta organización, quienes se dedican al tráfico de drogas en el municipio Carlos Arvelo.

La captura de los antisociales ocurrió en el sector Invasiones de Panecito, cuando los sujetos mostraron actitud sospechosa, por lo que los uniformados procedieron a su verificación.

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Tráfico de drogas en Güigüe

Los individuos al ser abordados intentaron huir, sin embargo fueron capturados tras una rápida y efectiva acción policial.

En el procedimiento se incautaron 72 envoltorios de presunta marihuana, 1 arma blanca tipo cuchillo. Dinero en moneda nacional y extranjera, 2 teléfonos celulares

Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, Fiscalía 12° con competencia en materia de drogas.

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