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Funcionarios de la Policía del estado Anzoátegui detuvieron a dos hombres y una mujer por estar presuntamente involucrados en la agresión física contra una comerciante de nacionalidad asiática, durante un hecho ocurrido en el sector Urbanística 2000 de El Tigre.

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El procedimiento fue practicado por funcionarios adscritos a la Brigada Motorizada de Vigilancia y Patrullaje, la tarde del lunes 27 de octubre, refiere la minuta policial.

Los detenidos fueron identificados como María Andreina Blanco (42), Manuel Arias Torres (45) y Giomar Andrés Guerrera Blanco (25), quienes habrían intentado apoderarse de mercancía ubicada en la barra del local comercial donde labora la víctima.

Personas detenidas por agredir a una comerciante en Anzoátegui

Al ser sorprendidos por la mujer, los agresores iniciaron una acción violenta en su contra, ocasionándole enrojecimiento en el pómulo izquierdo con leve aumento del volumen, y dolores en el tabique nasal y hombro izquierdo, según el diagnóstico médico emitido tras su evaluación en un centro asistencial.

La víctima, de 62 años, fue atendida y se encuentra fuera de peligro. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, a cargo del Fiscal Jesús Fuentes, para las actuaciones legales del hecho.

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