Compartir

Tres sismos en el estado Sucre reportaron hoy 3 de septiembre de 2025, dijo Funvisis. Informaron que los temblores no dejaron daños en viviendas como en vías de esa entidad del oriente del país.

A las 5:03 minutos se informó del primer sismo, de una magnitud de 2.8 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 31.2 kilómetros, y un epicentro a 34 kilómetros al noroeste de Güiria.

Luego a las 5:49 minutos, dijo la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) del segundo movimiento telúrico. Con una magnitud de 3.8 grados en la Escala de Richter.

NO DEJES DE LEER AHORA: Sistema Patria pagó bono de 10 mil bolívares ¿quiénes lo cobran?

Con una profundidad de 15.9 kilómetros y un epicentro de 54 kilómetros al norte de Güiria. Este sismo fue un poco más fuerte que el anterior, indicaron habitantes del estado Sucre en la mañana de hoy miércoles.

Tres sismos en el estado Sucre reportaron hoy 3 de septiembre

El tercer sismo en la mañana de hoy se reportó a las 9:23 minutos de la mañana. Con una magnitud menor, esta vez fue de 2.6 grados. Con una profundidad de 1.7 kilómetros y el epicentro fue a 17 kilómetros de Cumaná.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas