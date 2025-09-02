Compartir

Tres personas que agredieron a un ciudadano con arma blanca, fueron detenidos por funcionarios de La Policía Municipal de Naguanagua adscritos al Servicio de Patrullaje Vehicular.

El hecho se presentó en la Urbanización Popular Vivienda Rural de Bárbula, Naguanagua, cuando los involucrados, entre ellos un menor de edad, durante una discusión cometieron hechos violentos contra la víctima.

Es por ello que tras la agresión con arma blanca serán presentados ante el Ministerio Público, por los delitos de Homicidio en Grado de Frustración y Agavillamiento.

NO DEJES DE LEER AHORA: Agredió a su madre en el Zulia y quedó detenido por las autoridades

En otro procedimiento, un ciudadano en situación de calle, fue arrestado por el delito de Ultraje a Funcionario.

El organismo de seguridad, indicó en su cuenta de Instagram, que esta persona se dedicaba a solicitar dinero a los transeúntes en el sector de Mañongo y cuando los abordaba y no tenían para darle reaccionaba de manera violenta.

Los efectivos tras ser alertado de la situación, se trasladaron hasta el lugar, donde avistaron al ciudadano, quien al notar la presencia de los uniformados, se puso agresivo contra la comisión, por lo que fue dejado a la orden del Ministerio Público.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: