Compartir

Tres sujetos detenidos en el Zulia por abuso sexual a una menor, la información la dio a conocer el Servicio de Investigación Penal (Sipez); extensión Sur del Lago y Subregión Perijá del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez).

En la estación policial se presentó una adolescente de 16 años de edad, a formular una denuncia en contra de su progenitor y dos vecinos. Por el presunto delito de abuso sexual continuado en su contra.

Señaló la jovencita que su padre de nombre José Alexander Duran Gutiérrez, de 45 años de edad, desde hace tiempo la viene abusando sexualmente. Además cuando ingería licor con sus vecinos su papá la obligaba a tener encuentros íntimos con ellos.

Tres sujetos detenidos en el Zulia por abuso sexual a una menor

A quienes les quitaba dinero y ella debía también practicarles sexo oral. De inmediato una comisión del Sipez se dirigió hasta el Kilómetro 15, parroquia El Moralito; municipio Colón, donde se encontraban los implicados quienes tomaron una conducta hostil en contra de los uniformados para evitar el arresto.

NO DEJES DE LEER AHORA: Investigarán un spa en Caracas por presunta grabación a clientes

Una vez en el comando los vecinos fueron identificados como Williams Enrique alias “El Willian” Rincón Coy (56), y Eliver Francisco Azuaje Medina alias “El Gordo”(40). Quienes quedaron en la Sala de Resguardo de Detenidos puestos a la orden de la Fiscalía 16 del Ministerio Público.

La adolescente fue llevada al Hospital General de Santa Bárbara, siendo remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Donde constataron el abuso de vieja data, cuyo informe quedó en manos de las autoridades competente en este caso.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas