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Buscando dar respuestas a una denuncia, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), materializaron la detención de tres sujetos que amenazaron de muerte a una ciudadana en el estado Cojedes.

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La víctima acudió a una sede del organismo policial, donde detalló que mientras se encontraba realizando sus labores diarias en su finca, ubicada en la población de El Baúl, municipio Girardot, tres sujetos se presentaron en el lugar, portando armas blancas y profiriendo amenazas de muerte en su contra.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, los uniformados de la División de Investigación Penal, se trasladaron hasta el sitio y lograron la aprehensión de los tres sujetos implicados.

La PNB resaltó que con este procedimiento con los tres sujetos detenidos reafirma el compromiso de los cuerpos de seguridad del estado Cojedes con la protección de la vida y la integridad de sus ciudadanos.

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