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Tres sujetos murieron ahogados en el estado Aragua en las últimas horas en hechos aislados. Los tres cadáveres fueron llevados al servicio de medicina forense de Caña de Azúcar ubicado al norte de Maracay.

El primero de ellos fue identificado como Gabriel Moisés Díaz Blanco de 28 años de edad, quien fue reportado como desaparecido el domingo y encontrado sin vida el día lunes. Esto en la zona de Choroní en el municipio Girardot.

Se pudo conocer que el segundo caso fue reportado desde el Embalse de Zuata municipio José Félix Ribas e identificado como Elías Eduardo Berroterán Torres de 26 años de edad. Este se encontraba en la estación de rebombeo.

El cadáver de Berroterán Torres estaba en avanzado estado de descomposición en el embalse. Las autoridades localizaron el cuerpo sin vida y llevado al servicio de medicina forense para su autopsia de ley.

Tres sujetos murieron ahogados en el estado Aragua

El tercer hombre localizado sin vida por inmersión fue encontrado en el sector La Croquera de Palo Negro, municipio Libertador. En un tanque fue localizado el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición.

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El mismo no ha sido identificado, se esperaba por la presencia de familiares para su reconocimiento. Las autoridades del estado Aragua se encuentran en investigaciones en torno a este caso.

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