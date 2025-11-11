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Tres sujetos que se dedicaban al pshishing fueron detenidos. Tras un amplio trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Barcelona en Anzoátegui, permitieron la ubicación y detención de los tres hombres.

Los cuales quedaron identificados como César Andrés Reinoso Mujica (22), Jesús Manuel Mendoza Salazar (32) y Alexis Eduardo Díaz Ochoa (44), en Barquisimeto, estado Lara; luego de determinarse que se dedicaba al phishing.

Mediante el extenso proceso de investigación que realizaron las comisiones del Cicpc, permitieron demostrar que los mencionados, se dedica a publicar anuncios publicitarios en las redes sociales, con la finalidad de captar a personas.

Tres sujetos que se dedicaban al phishing fueron detenidos

Quienes al ingresar a dicho anuncio y proceder a ingresar su usuario y clave de acceso, el mismo obtenía la información ingresando a la cuenta bancaria de las víctimas; sustrayendo el dinero de las mismas.

Para luego convertirlos en USDT y centrifugar el dinero a varias cuentas con la finalidad de no ser detectado, afectando el patrimonio económico de más de 200 personas. Con su detención, se le ubicaron tres celulares y dos laptops.

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Que serán sometidas a experticias especiales para extraer contenido de interés criminalístico. Cabe señalar que, por estos hechos, ya había sido detenido un cómplice y, se continúa el trabajo de investigación para dar con la detención del resto de los involucrados.

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