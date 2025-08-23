sábado, agosto 23, 2025
Tres viviendas en Maracay fueron afectadas por conato de incendio

Conato de incendio en Maracay

Un incendio de gran magnitud se registró este viernes en horas de la tarde en la calle Campo Elías, ubicada en la ciudad de Maracay, estado Aragua.

El siniestro comenzó aproximadamente a las 2:40 p.m. y se presume que fue provocado por un cortocircuito en una de las viviendas.

Las llamas se propagaron rápidamente, alcanzando dos casas contiguas a la residencia donde se originó el fuego. Vecinos del sector alertaron a los cuerpos de seguridad, quienes se presentaron en el lugar para atender la emergencia.

Conato de incendio en Maracay

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Aragua, junto con efectivos de Protección Civil, lograron controlar el incendio tras varios minutos de labores intensas.

