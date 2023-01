Estados Unidos otorgó una licencia a Trinidad y Tobago para desarrollar un importante yacimiento de gas ubicado en aguas territoriales de Venezuela.

Así informaron el martes funcionarios de Joe Biden y de Trinidad y Tobago, resaltando una mayor relajación de algunas sanciones sobre Venezuela.

Según la agencia Reuters, la licencia del Departamento del Tesoro de EE.UU. a pedido de Trinidad mejorará la seguridad energética regional del Caribe.

Esto significa que la nación insular puede hacer negocios relacionados con el campo de gas Dragón con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

