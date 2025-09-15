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¡Triste!, Accidente en Ciudad Bolívar dejó tres personas fallecidas

By Redacción Carabobo
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Accidente en Ciudad Bolívar
Foto: Ángel Reporta.

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Un accidente en Ciudad Bolívar dejó un saldo de tres personas fallecidas, el fuerte hecho vial ocurrió ayer domingo 14 de septiembre en el Paseo Orinoco en el estado Bolívar. Además de los tres muertos hay una persona en estado de gravedad.

El accidente ocurrió en el sector conocido como La Cruz del Perdón, las personas se desplazaban en un vehículo Renault color gris cuando chocaron de frente con una moto, placas: AC4M44G. Luego de esto impactaron contra un objeto fijo.

Enseguida personas que transitaban por el lugar informaron del hecho a las autoridades por los números de emergencia. Paramédicos como personal de tránsito terrestre llegaron al sitio para levantar el hecho.

Accidente en Ciudad Bolívar dejó tres personas fallecidas

Las personas que perdieron la vida en este hecho vial quedaron identificados como Jairo Hurtado (27 años). Además de Nazareth Jiménez (28 años) e Izaura Farías (37 años), los cadáveres fueron llevados a una sede de medicina forense de Ciudad Bolívar.

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Mientras que Cesar Morillo (38 años) resultó herido de gravedad en el accidente. Se hace un llamado a conducir con prudencia, cumpliendo las normas del INTT. Mantener una velocidad moderada y transitar por un solo canal.

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SourceEl Tubazo/Venezuela
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