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El juego infantil de tocar timbres y salir corriendo ha sido por décadas uno de los más famosos. Pero esta vez en Houston, Texas, Estados Unidos, no todo salió bien. Cuando un sujeto salió de su casa y disparó al jovencito que lo había hecho.

Julián Guzmán, el pasado fin de semana estaba en la Racine Street cuando se acercó a una casa y tocó el timbre. Solo que la respuesta fue a tiros, cuando Gonzalo León de 42 años disparó contra el menor de edad.

Guzmán fue llevado de inmediato a un centro de salud, pero había fallecido a causa de la herida de bala. A pesar de salir corriendo, León fue certero y dio al niño por la espalda dejándolo moribundo en la calle.

Juego infantil de tocar timbres terminó mal en Houston

La policía recibió el reporte y llegó enseguida al lugar, luego de varios interrogatorios detuvieron a León. Los testigos vieron al menor, como vieron a León salir con el arma y responder disparando.

León alegó que lo había hecho en “defensa propia”, pero en casa del sospechoso encontraron varias armas. Las personas lamentaron como un “juego de niños” terminó en una tragedia. Como nuevamente se avivó el debate de las armas en el estado de Texas.

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El sujeto está en manos de las autoridades, la policía revisa videos de la calle donde se ve al sujeto disparando. El menor era un estudiante de primaria, y era uno de los que hacia siempre el simple juego en la comunidad.

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