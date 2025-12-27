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Una mujer falleció arrollada por una moto en Aragua, Dalia Zoraida Díaz Díaz de 59 años murió la madrugada de hoy sábado luego de estar internada en el Hospital Central de Maracay. El suceso ocurrió la mañana de ayer viernes en un cruce de la avenida principal de Coropo.

Minutos después de ser arrollada fue llevada de inmediato al Hospital Central de Maracay donde fue atendida por los médicos. Estuvo internada y murió por las múltiples lesionadas sufridas tras el impacto con la moto.

Díaz era madre de cinco hijos y tenía su residencia fijada en la urbanización de Fundacoropo. Los familiares desmintieron que estuviera embarazada para el momento que tuvo el accidente en la avenida.

Mujer falleció arrollada por una moto en Aragua

El conductor de la moto se encuentra detenido y en las próximas horas será presentado ante el Ministerio Público. El arrollamiento se suma a los que han ocurrido en lo que va de año en la entidad aragüeña.

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