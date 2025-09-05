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Una niña de dos años en el estado Lara falleció al ser arrollada por su padre, el triste hecho ocurrió en días pasados en el sector La Guajirita, municipio Morán. La pequeña era muy apegada a su padre.

La menor se encontraba delante de la camioneta cuando este arrancó la arrolló accidentalmente. A la menor le brindaron primeros auxilios pero murió debido al fuerte golpe en la cabeza.

«La madre de la niña contó que ella era muy apegada a su papá, por lo que se presume que luego de que el hombre subió a la camioneta; ella salió a seguirlo y sin que nadie se diera cuenta, ocurrió el accidente»; dijo el reporte de La Prensa de Lara.

Niña de dos años en el estado Lara falleció al ser arrollada por su padre

Se pudo conocer que el padre quedó detenido por las autoridades de esa entidad, mientras que se investiga a fondo el hecho. La muerte de la menor causó conmoción en la entidad larense en las últimas horas.

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El llamado: si tienes niños siempre revisa la parte delantera o trasera antes de salir, si estos están jugando fuera de la casa. Muchas veces el juego es sorprender al padre o a la madre, sin saber que el juego puede convertirse en tragedia.

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