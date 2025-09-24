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¡Triste!, Niño murió ahogado en una piscina en Falcón

By Redacción Noticias24Carabobo
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Niño murió ahogado en una piscina en Falcón

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Un niño murió ahogado en una piscina en Falcón, el hecho ocurrió en una de las residencias del sector Las Mercedes en la parroquia Mene Mauroa, municipio Mauroa. El infante de dos años y medio fue llevado a la emergencia del CDI Alirio Navarro Alemán.

El pequeño estaba sin signos vitales cuando llegó a la emergencia del Centro de Diagnóstico Integral en horas de la noche del lunes 22 de septiembre de 2025. El hecho se suma a las personas que han fallecido por inmersión en el país.

Niño murió ahogado en una piscina en Falcón

Se pudo conocer que los padres presuntamente estaban conversando con una vecina. El pequeño aprovechó para perderse de vista de donde estos se encontraban. Luego de buscarlo, una vecina lo encontró en la piscina.

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Enseguida lo sacaron del agua y lo llevaron al CDI pero era tarde, este había fallecida a causa de inmersión. La Delegación Municipal Dabajuro del Cicpc asumió las investigaciones del lamentable suceso.

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SourceGerardo Morón Sánchez
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