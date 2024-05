Ronald Acuña Jr se lesionó y estará fuera de la campaña, tendrá que someterse a una cirugía de rodilla. Esta es la segunda vez en menos de tres años que el criollo pondrá fin a una temporada.

El venezolano estaba en la segunda base cuando se le vio en el gramado luchando ante el fuerte dolor. Fue llevado de emergencia a una clínica y mostró que sufrió un desgarre completo del ligamento cruzado en su rodilla izquierda.

Luego de la cirugía el venezolano, actual Jugador Más Valioso del viejo circuito debe someterse a rehabilitación. Ya había estado en este proceso el cual es largo y agotador, para luego volver a tomar el bate.

Ronald Acuña Jr. has left today’s game after a non-contact injury on the basepaths

