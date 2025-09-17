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Una unidad de transporte sin frenos dejó sin vida a un albañil, el hecho ocurrió en la tarde de ayer martes 16 de septiembre de 2025. Jesús Manuel Peña Duque de 43 años murió cuando iba en su moto Jaguar color azul en la avenida Morán.

Peña Duque iba a buscar a su hijo de 15 años, cuando una camioneta marca Andina modelo 1983 perdió los frenos. Esta venía en sentido contrario e impactó al albañil, quien sufrió severas lesiones en el lugar.

Al sitio se presentaron paramédicos, quienes llevaron a Peña Duque al Hospital Miguel Pérez Carreño donde ingresó sin signos vitales. Luego fue llevado a la morgue de Bello Monte en la capital del país.

Unidad de transporte en Caracas sin frenos dejó sin vida a un albañil

La buseta perteneciente a la línea Catia san Martín se quedó sin frenos en la avenida antes mencionada. Chocando contra Peña Duque y arrastrándolo varios metros hasta que esta se detuvo.

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Peña Duque se ganaba la vida como albañil con trabajos eventuales, deja en orfandad a tres hijos. Uno de ellos de 15 años de edad, familiares como amigos lamentaron el fallecimiento de Peña.

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