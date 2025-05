Compartir

Los días no han sido los mejores para Vladimir Reyes, trompetista de Rubby Pérez quien estuvo entre los sobrevivientes del desplome del techo de la discoteca Jet Set. El músico destacó que no ha estado tranquilo y no ha podido conciliar el sueño.

Reyes esa noche vio como uno de los músicos falleció además del cantante y estuvo a punto de morir por una viga. Comentó que esa madrugada estaban en la tarima cuando ocurrió la tragedia.

Hizo lo posible por levantar una viga junto a otras personas pero la misma era imposible alzarla. Dijo que fue algo terrible lo sucedido esa noche, y narró los momentos de angustia que vivió.

“Agarré a un compañero mío que estaba partido en la cabeza, al saxofonista le cayó una viga encima. Y nosotros intentamos levantarla, pero como mueve uno una viga de esas”, dijo Reyes al medio Telemicro.

“Subimos entre los escombros y salimos por la puerta de emergencia, pero al salir veíamos a la gente moviendo la mano”; (entre los escombros), narró Reyes desde el terreno cercano al local nocturno.

“Eso fue algo bien terrible, desde ese día no he podido dormir”, comentó el músico. A un mes de la tragedia ayer fueron varias personas en las cercanías del lugar. El cual se ha vuelto un sitio de oración como de recuerdos.

