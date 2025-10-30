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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a Corea del Sur para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en la ciudad surcoreana de Gyeongju.

Corea del Sur es la última parada de la primera gira asiática de Trump desde que regresó al poder en enero pasado, tras haber visitado Malasia y Japón. El avión presidencial aterrizó a las 11:32 hora local (2:32 GMT) en Gyeongju, donde fue recibido por una guardia de honor.

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El mandatario estadounidense dijo que espera «bajar» aranceles a China porque cree que pueden ayudar a Washington «con la situación del fentanilo», un día antes de su previsto encuentro con su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

Además, afirmó que espera «bajar los aranceles porque creo que pueden ayudarnos con la situación del fentanilo» y remarcó que «China va a trabajar bien conmigo, y vamos a hacer algo, yo creo. Tenemos que reunirnos mañana, y va a ser una gran reunión».

Tras el inicio de su segundo mandato presidencial, Trump empezó a endurecer su política arancelaria con relación a numerosos países, en particular a China.

Para abril de 2025, los gravámenes estadounidenses a los productos procedentes de China alcanzaron el 145 %. El país asiático también aumentó los aranceles sobre los productos estadounidenses, que tocaron el 125 %.

Trump llegó a Corea del Sur

En mayo, las partes llegaron a un acuerdo, según el cual redujeron temporalmente las tarifas. La tregua comercial, extendida por 90 días en agosto, concluye el 10 de noviembre.

Washington amenazó también con imponer en noviembre un arancel adicional del 100 % a Pekín, pero el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró el pasado domingo que la amenaza está ahora «efectivamente fuera de la mesa».

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