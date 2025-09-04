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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump revocó el TPS migratorio a 268 mil venezolanos. Indicó el mandatario estadounidense que tienen la opción de “autodeportarse”, para regresar al país.

La medida tomada por Trump deja sin efecto el beneficio otorgado por la administración de Joe Biden la cual finaliza el próximo 10 de septiembre. Trump se negó a extender el mismo lo cual deja en peligro de deportación a los venezolanos que están en ese país.

El Estatus de Protección Temporal conocida como TPS daba un permiso para trabajar a los extranjeros en Estados Unidos. Además de protegerlos de lo que es una deportación, pero la administración Trump dejó sin efecto la medida.

TPS migratorio

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, dijo esta semana que la administración de Trump no va a extender la medida. Joe Biden había firmado la misma por el plazo de 2021 a 2025.

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“Mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump; para asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz”, agregó Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

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