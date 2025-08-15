Compartir

El presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin llegaron el viernes a Alaska para celebrar una cumbre crucial que podría cambiar el rumbo de las relaciones entre Moscú y Washington.

Las autoridades instalaron un escenario especial, con un gran cartel que decía «Alaska 2025» flanqueado por aviones de combate estacionados y alfombras rojas.

Una cumbre con Trump en Alaska le ofrece a Putin, una ocasión largamente esperada para intentar negociar un acuerdo que consolidaría los avances de Rusia, bloquearía el intento de Kiev de unirse a la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y, en última instancia, devolvería a Ucrania a la órbita de Moscú. A pesar de tener tanto en juego, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y los dirigentes europeos no están invitados.

Un acuerdo dificil entre naciones

Rusia y Ucrania siguen muy alejadas en cuanto a sus exigencias para firmar la paz. El presidente Putin se ha resistido durante mucho tiempo a cualquier alto el fuego temporal, vinculándolo al cese del suministro de armas occidentales y a la congelación de los esfuerzos de reclutamiento de Ucrania, unas condiciones rechazadas por sus aliados occidentales.

Donald Trump también ha expresado dudas sobre lograr un cese del fuego inmediato, pero quiere que se alcance un amplio acuerdo de paz rápidamente. Esto parece hacerse eco del argumento defendido por Putin durante mucho tiempo: Moscú está a favor de un acuerdo integral para poner fin a los combates, no a un cese temporal de las hostilidades.

Condiciones para un acuerdo de paz

Continuando con las declaraciones del presidente estadounidense, mencionó que sus conversaciones con Vladimir Putin incluirán demandas rusas de que Ucrania ceda territorio como parte de un acuerdo de paz. Afirmo que Ucrania tiene que decidir, pero también sugirió que Zelenskyy debería aceptar concesiones.

«Tengo que dejar que Ucrania tome esa decisión. Y creo que tomarán una decisión adecuada «, dijo Trump a los reporteros que viajaban con él a Alaska.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: