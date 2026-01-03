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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en nombre del Poder Judicial, rechazó y repudió categóricamente la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno de los EEUU contra la población, el territorio venezolano. Al mismo que condenó el secuestro del jefe del Estado, Presidente Nicolás Maduro y su esposa la primera dama Cilia Flores.

Asimismo el Poder Judicial exigió al Gobierno de los Estados Unidos, fe de vida del primer mandatario nacional y su señora esposa.

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“Esta acción constituye, nuevamente, una flagrante violación a nuestra Constitución, las leyes de la República y al Derecho Internacional, especialmente al artículo 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que consagran el respeto a la Soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”.

En este sentido el TSJ denunció ante la comunidad internacional esta agresión que tiene como objetivo, apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela. Al mismo tiempo que hizo un llamado para unir esfuerzos en garantía de la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe.

A continuación el texto íntegro del comunicado emitido por el TSJ de Venezuela

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