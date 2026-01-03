ActualidadNacionalPortadaUltimas Noticias

TSJ rechaza contundentemente agresión militar de EEUU contra Venezuela

By Redacción Noticias24Carabobo
0
32
TSJ rechaza contundentemente agresión militar de EEUU

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en nombre del Poder Judicial, rechazó y repudió categóricamente la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno de los EEUU contra la población, el territorio venezolano. Al mismo que condenó el secuestro del jefe del Estado, Presidente Nicolás Maduro y su esposa la primera dama Cilia Flores.

Asimismo el Poder Judicial exigió al Gobierno de los Estados Unidos, fe de vida del primer mandatario nacional y su señora esposa.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por TSJ Venezuela (@tsj_venezuela)

“Esta acción constituye, nuevamente, una flagrante violación a nuestra Constitución, las leyes de la República y al Derecho Internacional, especialmente al artículo 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que consagran el respeto a la Soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”.

En este sentido el TSJ denunció ante la comunidad internacional esta agresión que tiene como objetivo, apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela. Al mismo tiempo que hizo un llamado para unir esfuerzos en garantía de la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe.

A continuación el texto íntegro del comunicado emitido por el TSJ de Venezuela

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Delcy Rodríguez exige fe de vida del presidente Maduro y la primera dama, Cilia Flores

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceVenezuela News
Artículo anterior
Rusia insta a EEUU a liberar al presidente Maduro y a su esposa
Artículo siguiente
Vicepresidenta Delcy Rodríguez exige la liberación del presidente Maduro y primera dama, Cilia Flores
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes