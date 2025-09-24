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TSJ respalda elaboración del Decreto Constitucional para la defensa integral del país

By Redacción Noticias24Carabobo
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TSJ respalda Decreto Constitucional

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía venezolana, al respaldar la elaboración de un Decreto Constitucional que convoca a todas las fuerzas de la sociedad para responder ante cualquier amenaza o agresión extranjera.

La presidenta del TSJ, Carislya Rodríguez, destacó que este instrumento jurídico busca consolidar la voluntad del pueblo venezolano de preservar la paz y la estabilidad del país.

“Somos un pueblo de amor, de esperanza y humilde; pero también somos un pueblo preparado para atender cualquier circunstancia en cualquier escenario”, expresó.

TSJ respalda elaboración del Decreto Constitucional

Rodríguez subrayó que el Poder Judicial no puede permanecer ajeno a la coyuntura nacional, además de reiterar que el TSJ está plenamente dispuesto a atender los requerimientos de la patria en defensa de la nación.

“No somos un pueblo que ataca, venimos de la estirpe de Simón Bolívar que contribuyó a liberar otras naciones, y reafirmamos ese espíritu. No caemos en provocaciones, pero nos preparamos para abordar cualquier escenario, y el TSJ cumple a cabalidad”, puntualizó.

Este Decreto Constitucional surge en un momento en el que Venezuela enfrenta crecientes presiones internacionales y campañas de desestabilización que amenazan la integridad territorial y la autodeterminación. En respuesta, el Estado venezolano ha convocado a todas sus instituciones y fuerzas sociales a actuar de manera cohesionada para garantizar la defensa de la nación. El Alto Juzgado, como garante del orden constitucional, se suma a este esfuerzo para ratificar su compromiso con la legalidad, la paz y la soberanía.

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