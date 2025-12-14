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La casa donde se grabó El Exorcista es visitada en este mes cuando la película está próxima a cumplir 52 años de ser estrenada. Desde su estreno en diciembre de 1973 el recinto es visitado por las personas.

En dicha casa todo permanece igual, las escaleras, parte de la fachada ya que explicaron que la venta por donde cae el padre fue un montaje. Un gran número de personas visita la zona de las escaleras.

Ya que la misma está ocupada y no permiten que entren a la casa, recordemos que esta película para su tiempo fue una de las de mayor impacto. Por las escenas, además de los efectos especiales.

La casa donde se grabó El Exorcista

La casa de la película El Exorcista (1973) se encuentra en el barrio de Georgetown, en Washington D.C., en la 3600 Prospect St NW; las icónicas escaleras que descienden a la calle son una atracción turística cercana,.

Es una residencia privada en 3600 Prospect St NW, Georgetown, Washington D.C.. Las Escaleras: Son unas escaleras de hormigón públicas que bajan desde la esquina de Prospect St y 36th St NW hasta un estacionamiento, convirtiéndose en un sitio popular para los fans de la película.

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Lo ocurrido cuando grababan la película

Lo único que utilizaron de la casa fue la fachada, ya que el resto de las escenas se grabaron en un estudio de grabación. Precisamente para hacer los efectos especiales, pero hubo eventos paranormales.

Durante la grabación de El Exorcista, ocurrieron eventos extraños y trágicos que alimentaron la leyenda de que estaba maldita. Incluyendo un incendio misterioso en el set (donde la habitación de Regan fue la única ilesa).

Hubo muertes de miembros del elenco y equipo (como Jack MacGowran y Vasiliki Maliaros, que coincidieron con sus personajes). Accidentes, ruidos, susurros y desaparición de cintas, lo que llevó a contratar sacerdotes para bendecir el set y a que el director, William Friedkin, incluso abofeteara actores para conseguir reacciones reales.

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