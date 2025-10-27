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Turismo sobre ruedas: conoce los autobuses de San Salvador

By Danny Valdiviezo
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autobuses de San Salvador
Fotos: Buses con Estilo.

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Danny Valdiviezo
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Los autobuses de San Salvador en El Salvador siguen siendo un punto de turismo en la capital del país y también para recorrerlo. Son en la actualidad una de las capitales que conservan el estilo del transporte adornado o decorado

La corriente de estas decoraciones nació en la India y luego llegó a Panamá por los barcos y se extendió por nuestro continente. Aun El Salvador conserva esa manera de tener los autobuses con diseños espectaculares y frases desafiantes.

autobuses de San Salvador
Fotos: Buses con Estilo.

Esta corriente ya se ha ido perdiendo en otros países, entre ellos Colombia, Venezuela y una de las cunas de esa manera de tener el transporte como lo era Panamá. En El Salvador es todo lo contrario se observan esos autobuses Blue Bird 1976 completamente llamativos.

Esto ha sido uno de los anzuelos para los turistas nuevos, los que le gusta recorrer un país en autobús. Conocer lo que es el sistema de transporte además de documentarlo para lo que son las redes sociales.

Fotos: Buses con Estilo.

Autobuses de San Salvador

En las calles de la capital se observan estos autobuses enteramente conservados, con su mejor decoración interna como externa. Quizá para algunos resulte extravagante pero esta era la más genuina corriente de buses en los años ochenta en parte del continente.

Foto: Buses con Estilo.

Tanto en horas del día y ahora más en la noche donde se observan los autobuses con coloridas luces. Además de eso el confort, cómodas butacas, además del sonido. Repetimos un tanto extravagante para algunos pero pata otros es llamativo.

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Los mismos con dibujos espectaculares, además que son hoy por hoy un punto que hay que destacar a nivel internacional. Repetimos todo esto ha llamado la atención de los turistas, al igual que ese movimiento “autobusero” lo vemos en otros países como Nicaragua y Honduras.

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