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Turista andino fue rescatado tras perderse en uno de los cayos de Morrocoy

By Danny Valdiviezo
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Turista andino fue rescatado
Foto: Luis H. Medina/referencial.

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Danny Valdiviezo
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Un turista andino fue rescatado tras perderse en uno de los cayos del Parque Nacional Morrocoy en el estado Falcón. Juan Carlos Briceño había viajado desde Mérida junto a su esposa y un sobrino al estado Falcón, la meta era conocer parte de los cayos.

El pasado martes 9 de septiembre Briceño había llegado al embarcadero de Chichiriviche, junto a su familia. El propósito era disfrutar de un día de playa en uno de los cayos del paradisíaco parque falconiano.

Decidieron visitar Cayo Sal, y explorar el lugar, pero luego de unos minutos este se extravió en el lugar. La pareja de Briceño informó a los funcionarios de Inparques, estos enseguida comenzaron a buscarlo.

Cayo Sal uno de los cayos más visitados de Morrocoy. Foto: Luis H. Medina/Referencial.

Turista andino fue rescatado en Cayo Sal

Luego de varias horas de búsqueda, a las once de la noche fue encontrado en el lugar por los guardaparques. Este fue llevado a un chequeo médico, pero se encontraba en perfecto estado de salud.

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La sede de la Dirección Policial de Espacios Acuáticos activó a cinco funcionarios para rastrear al hombre. Este fue encontrado y se unió a la familia, los cuales estaban preocupados por él.

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SourceEl Periodiquito/Maracay
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