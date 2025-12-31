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Turistas de todo el país disfrutaron del Parque Draculandia durante época decembrina

By Redacción Carabobo
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Parque Draculandia durante época decembrina

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Turistas de todo el país disfrutaron del Parque Draculandia durante época decembrina. En el marco de las festividades personas de distintos rincones del país disfrutaron de las instalaciones del parque ubicado en el Parque Recreacional Sur.

Lennys Linares, visitante del recinto, señaló que este complejo sirve para el disfrute de toda la familia en esta temporada de festividades, ya que permite compartir un momento diferente para todas las edades.

Parque Draculandia durante época decembrina

“En mi caso vine con mis hijos y mis nietos, ya hemos venido antes y estar aquí contagia de mucha alegría, se puede pasear por cada espacio y se nota que está adaptado para pasar un momento diferente”, expresó.

 

Asimismo, indicó que las instalaciones poseen un alto nivel de seguridad y calidad, en sintonía con el esfuerzo articulado por el Presidente Nicolás Maduro, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, en garantizar unas felices fiestas a toda la población que disfruta de estos lugares de esparcimiento.

El parque volverá a abrir sus puertas a toda la familia del centro del país a partir del 2 de enero de 2026.

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