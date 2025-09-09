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Turistas rusos arribaron a la isla de Margarita, un total de 455 nuevos visitantes llegaron al lugar en un vuelo charter directamente desde la capital rusa. Esto como parte de impulsar el turismo en la conocida isla venezolana.

Leticia Gómez ministra de turismo, destacó que la isla se ha convertido en uno de los lugares más preferidos por los rusos y visitantes de otros países. Quienes viene a disfrutar de las playas y paisajes margariteños.

«Este viaje de familiarización forma parte de las acciones para seguir impulsando el posicionamiento turístico de Venezuela en el mercado ruso»; enfatizó la titular del turismo en el arribo de los visitantes.

Turistas rusos en Margarita

Margarita busca en 2025 nuevamente ser el destino turístico por excelencia, excelentes y paradisiacas playas. Además de la comida, como paseos hay para disfrutar en la zona insular de Venezuela.

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La cordialidad de las personas, como la suculenta comida, son además ya cartas para mostrar a los turistas. Esto se puede poner mucho mejor tomando en cuenta que el beisbol viene pronto y el estadio de los Bravos espera por los turistas.

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