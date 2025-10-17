Compartir

Un joven de 19 años tuvo acceso indebido a la cuenta bancaria de su vecino y logró obtener dinero. La información la dio el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales, el detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

El joven quedó identificado comoJosé Luis Solórzano Márquez (19), y fue detenido por funcionarios de la Delegación Municipal El Tigre, tras comprobarse mediante un trabajo de investigación, experticias telefónicas y entrevistas, su responsabilidad en el delito de acceso indebido a una cuenta bancaria.

La detención se efectuó en el sector Cincuentenario, calle 8, parroquia Edmundo Barrios, municipio Simón Rodríguez, El Tigre, estado Anzoátegui; Solórzano, valiéndose de la confianza de su vecino, le solicitó el teléfono móvil prestado.

Acceso indebido a la cuenta bancaria de su vecino

Esto para ingresar indebidamente a la cuenta bancaria de la víctima, donde se realizó diversos pagos a su propia cuenta bancaria a través de la modalidad de pago móvil. Como resultado del procedimiento, se colectó como evidencia un teléfono celular marca Motorola, modelo Moto G9, utilizado para cometer el hecho delictivo.

Finalmente el detenido quedó a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui. La Policía Científica ratifica su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada y los delitos informáticos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas