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Un sujeto tuvo un accidente haciendo motopiruetas en Yaracuy y falleció luego de varios días hospitalizado. Este quedó identificado como Henry Alfonso Castillo Galíndez, este presuntamente cayó de la moto cuando hacía piruetas.

El hombre se cayó de la moto en el municipio Urachiche de la entidad yaracuyana, el pasado 24 de agosto. Este fue llevado a un centro de salud, pero debido a la gravedad tuvo que ser llevado al Hospital Central de San Felipe.

Alfonso Castillo venía en la moto presuntamente haciendo maniobras indebidas, en el sector Buenos Aires, cuando se cayó de la moto, dio varias vueltas golpeándose la cabeza. Enseguida luego lo llevaron al centro de salud.

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Se mantuvo en estado delicado y bajo vigilancia médica, hasta que falleció esta semana. El accidente donde murió el sujeto se suma a los ocurridos en este país en lo que va de año.

Tuvo un accidente haciendo motopiruetas, acción prohibida

Esta semana el Fiscal General de la República, Tarek William Saab dio a conocer que las maniobras indebidas en moto, conocidas como “motopiruetas», están prohibidas. Esto debido al alto índice de accidentes.

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