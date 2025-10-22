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Uno de los protagonistas de la exitosa franquicia de películas de acción «Rápidos y furiosos», Tyrese Gibson, enfrenta una advertencia de arresto tras un letal ataque de sus perros en días pasados. El artista aceptó la responsabilidad por el cuidado de los animales.

Tras estos hechos, declaró estar en contacto constante con las autoridades de Georgia mientras avanza el proceso. En sus redes sociales, publicó un mensaje con la asesoría de su equipo de abogados en el que reveló las medidas que tomó tras el incidente con sus mascotas.

El problema judicial de Tyrese Gibson

Los hechos sucedieron el pasado 18 de septiembre en la casa de Gibson en Atlanta, capital del estado de Georgia, en Estados Unidos. Los cuatro perros de raza Cane Corso, que según las autoridades no contaban con las medidas de seguridad requeridas, salieron del hogar y atacaron a Cavalier King Charles, un perro de 5 años.

La mascota afectada fue hallada por uno de los vecinos con signos de pelea y con saliva de los perros del actor que, según los videos de seguridad, fueron vistos cerca al lugar minutos antes. La víctima del ataque, además, tenía sangrado interno y fue hallado en frente del hogar de su dueño.

El Departamento de Servicios Animales del condado de Fulton declaró que en al menos cinco ocasiones anteriores en diez días anteriores al ataque, los perros fueron vistos corriendo sin correa. Esto llevó a advertencias a su dueño quien, al parecer, hizo caso omiso demostrando negligencia.

Orden de arresto

Por esto, el pasado 22 de septiembre, el mismo actor, luego de las advertencias de las autoridades tras el asesinato de la otra mascota, acordó entregarlos a la ley, pero pidió más tiempo. Sin embargo, no cumplió con la fecha límite del 26 de septiembre y recibió una orden de arresto y de cateo por crueldad animal.

A pesar de las órdenes judiciales, los oficiales no encontraron al actor o sus mascotas en la residencia. Por esto, continúa siendo un convicto para la ley del Estado, aunque las autoridades declararon que el caso se llevaría con total discreción de cara a medios y público.

Comunicado