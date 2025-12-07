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UCV FC se proclamó campeón absoluto del fútbol profesional venezolano tras vencer 0-2 al Carabobo FC en el partido de vuelta de la final disputado en el estadio Misael Delgado.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Daniel Sasso logró su segunda estrella y sumó su tercer título en la temporada 2025, luego de conquistar el Torneo Clausura y la Copa Venezuela.

Los goles fueron obra de Juan Camilo Zapata, quien convirtió un penal al minuto 75, y de Darwin Machís, que amplió la ventaja al 81’. El encuentro estuvo marcado por la expulsión de Jean Fuentes, jugador del Carabobo, apenas dos minutos después del penal, lo que dejó al equipo local con diez hombres. Posteriormente, el cuadro granate tuvo la oportunidad de descontar desde los once pasos al minuto 86, pero el argentino Matías Núñez falló su ejecución.

UCV campeón de la Liga Futve 2025

Durante la primera mitad, UCV mostró superioridad con varias ocasiones de gol, aunque sin concretar. En el segundo tiempo, Carabobo intentó reaccionar, pero el penal señalado tras revisión del VAR cambió el rumbo del compromiso.

Con este resultado, UCV FC rompe una sequía de 68 años sin títulos absolutos y asegura su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, junto al Deportivo La Guaira.

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