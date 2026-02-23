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El Comité de Ética y Disciplina de la UEFA anunció que suspende de manera inmediata y provisional al jugador del Benfica, Gianluca Prestianni. La medida se tomó tras abrirse una investigación por supuestos insultos racistas contra el brasileño Vinícius Júnior, ocurridos durante el partido de ida de los playoffs de la Champions League en Lisboa.

La decisión se ampara en el artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA, referente a comportamientos discriminatorios. El incidente estalló luego del gol de la victoria para el Madrid (1-0), cuando el atacante brasileño denunció ante el árbitro que Prestianni lo llamó «mono» en medio de una discusión tras la celebración del tanto madridista.

UEFA suspende a Gianluca Prestianni

Tras conocerse la sanción que deja al argentino fuera de la convocatoria para el duelo en Madrid, el club portugués emitió un comunicado rechazando la medida. Las «Águilas» confirmaron que apelarán la decisión. Aunque es poco probable que el jugador esté disponible para el encuentro de vuelta esta semana.

«El club lamenta no contar con el jugador mientras el proceso todavía sigue en curso y apelará esta decisión ante la UEFA», informaron desde Lisboa.

Partido de Vuelta ante el Benfica

La tensión sube ante un partido que ya era decisivo. La baja de Prestianni representa un golpe táctico para el Benfica, que busca remontar ante el equipo de Álvaro Arbeloa.

Se espera que el inspector de ética designado por la UEFA presente su informe final en los próximos días. Dependiendo de los hallazgos, Prestianni podría enfrentar una sanción mucho más severa que lo aleje de las competiciones europeas por un tiempo prolongado.

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