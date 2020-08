La empresas europeas dedicadas al negocio de la información, han posicionado en el imaginario colectivo el calificativo de “La última dictadura de Europa” Para definir al gobierno de Alexander Lukashenko en Bielorrusia.

Líderes políticos en España, Alemania e Inglaterra -por ejemplo- han calificado a este país y su gobierno de no ser una democracia y afirman tener serias dudas sobre el sistema electoral de este país.

Más allá de saber que Bielorrusia es una Nación sin frontera marítima ubicad entre Polonia y Rusia, es poco lo que sabemos los opinadores desinformados de lado y lado del debate.

Se cuelan algunos datos como que el desempleo es de un dígito y que desde el gobierno de Lukashenko, el Producto Interno Bruto se ha cuadruplicado.

Los Borbones y la Reina Isabel dicen que Lukashenko tiene mucho tiempo gobernando, y por estos lares, los usos y abusos en redes sociales sacan de contexto la frase de Bolívar “Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder” olvidando que el Libertador se refería a las monarquías hereditarias y no a los sistemas de elección y re elección.

El punto es que sabemos poco de Bielorrusia, pero sí sabemos un tanto más de otras democracias en Europa. Veamos.

España y el mata elefantes prófugo

España, ese hermoso país cuya riqueza y variedad cultural le genera vocación plurinacional, es gobernado por una Monarquía francesa rescatada e impuesta por la dictadura del fascismo franquista.

El marco jurídico es el que dejó Franco y la institución monárquica está en una fuerte crisis debido a que Don Juan Carlos (Don significa De Origen Noble D.O.N) el hoy rey emérito, dimitió luego de verse en un escándalo que va desde legitimación de capitales hasta cacería de elefantes como actividad recreativa.

Las investigaciones se han visto afectadas debido a que las leyes dicen que la figura de D.O.N Juan Carlos en su condición de monarca es “inviolable” por lo que no se pueden investigar los casos de corrupción y legitimación de capitales;ampliamente conocidos pero además confesos. Los tribunales le han prohibido al parlamento seguir la pista de lo ocurrido durante su reinado. Sólo se le puede investigar a partir de su dimisión.

En tal sentido, la figura de la máxima autoridad del Estado español, es asumida de manera HEREDITARIA por su hijo, quien ha castigado duramente a su padre enviándolo a unas instalaciones de siete estrellas en Abu Dabi;una ciudad emergente de los Emiratos Árabes donde abundan los mega centros comerciales y las más grandes torres de lujosos hoteles que superan a las de Dubai. De esta manera la casa real considera que se facilitan las investigaciones, eso sí, de la dimisión para acá.

Alemania y la resurrección de Merkel

Ángela Merkel, fue electa para el cargo de Excelentísima Señora Canciller Federal, máximo rango administrativo de este país, en el año 2005. Desde entonces gobierna Alemania porque ganó las elecciones de 2005, luego se postuló y ganó en 2009, se postuló y ganó en 2013 y en 2018 se postuló, pero, aunque obtuvo algo así como el 15% de los votos, fue ratificada como Canciller Federal porque en la democracia alemana las elecciones no son de primer grado como aquí en nuestra dictadura;sino que el pueblo elige un parlamento, y, el parlamento elige al jefe del gobierno. Así pues, por un pacto de élites Merkel sigue al frente del gobierno federal alemán. Claro, esa descontextualización discursiva de “un mismo ciudadano en el poder” no se la aplican a Merkel;suponemos que la razón es que ella no es un ciudadano, sino una ciudadana. Porque otra explicación no le encuentro.

Inglaterra y los lingotes

El Reino Unido, es el país hermano que nos guarda democráticamente 36 toneladas de oro que no podemos utilizar porque somos una dictadura.

Esta noble Nación que nos hace el favor de guardarnos esos lingotes mientras avanzamos y nos convertimos en una verdadera democracia;es gobernada por una monarquía electa por Dios desde el cielo. Fin.

Bueno, bueno, también hay una “Cámara de los comunes” que es una asamblea parlamentaria que el pueblo elige; pero que si le lleva la contraria a la Reina, ésta puede disolverla y llamar a elecciones. Fin

Corrijo, corrijo, también hay una cámara de los Lores que es como un senado integrado por gente con título nobiliario que;si bien no fue electa por Dios, es integrada por personas de ese linaje. Ahora sí, fin.

Analizadas estas democracias modernas y progresistas cabe preguntar

¿Es Bielorrusia la última dictadura europea?

Por Marcos Meléndez

@marcosmelendezm