domingo, agosto 24, 2025
Controlado el incendio en un local del mercado de La Cebollera (VIDEOS)

En la mañana de hoy reportaron un incendio en un local del mercado de La Cebollera en la avenida Farriar cerca de la avenida Lara. Una columna de humo se observa en la actualidad en esa zona del centro.

Los bomberos están ya trabajando en la situación presentada en la mañana de hoy en ese punto de la ciudad. Hasta ahora no se han reportado personas lesionadas en este hecho. Como tampoco se sabe sobre las causas del mismo.

A las once de la mañana, el mismo había sido controlado, gracias a la acción de los bomberos de Valencia. 

 

Este sería el segundo incendio reportado esta semana luego del ocurrido en Paraparal, municipio Los Guayos.

